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01:34, 16 января 2023Экономика

Россия значительно увеличила доходы от экспорта удобрений

FT: Россия увеличила доходы от экспорта удобрений на 70% за 10 месяцев 2022 года

Фото: Pixabay

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщила, что России за прошлый год удалось значительно увеличить доходы от экспорта удобрений.

По данным издания, с января по октябрь 2022 года доходы Москвы от продажи удобрений другим странам выросли на 70 процентов в сравнении с тем же периодом 2021 года. При было зафиксировано снижение общего объема экспорта примерно на 10 процентов. в ФАО уточнили, что Россия продолжает заниматься наращиванием экспорта в Индию, Турцию, а также Вьетнам.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что организация прилагает усилия, работая над снятием всех возможных препятствий, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

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Марина Совина
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