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16:21, 17 января 2023Наука и техника

Google выпустит умный маячок

Инсайдер: Google начала работу над умным трекером — конкурентом Apple AirtTag

Фото: Paresh Dave / Reuters

Google выпустит умный маячок, который будет конкурировать со смарт-меткой Apple AirTag. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты портала сослались на отчет известного инсайдера Кубы Войцеховски. Согласно информации специалиста, Google начала работу над умным трекером — устройством для поиска потерянных предметов. Девайс можно будет прикрепить на ключи, багаж и прочие личные вещи во избежание их потери.

Устройство будет работать на основе энергоэффективного протокола Bluetooth LE, ожидается поддержка технологии UWB. Ранее UWB появилась в смартфонах бренда, начиная с линейки Pixel 6. По словам Войцеховски, девайс фигурирует в отчете под кодовым названием Грогу — судя по всему, это отсылка к одноименному персонажу из сериала «Мандалорец». «Это милое имя, потому что Грогу — по сути, небольшой аксессуар для главного героя сериала Мандалорца», — объяснили название гаджета авторы.

Инсайдер не стал уточнять, когда Google представит умную метку и во сколько оценит новый девайс. По мнению журналистов, компания может анонсировать смарт-прибор на майской конференции Google I/O.

Летом 2022 года журналисты издания SlashGear перечислили самые провальные продукты Apple. К ним отнесли умную колонку HomePod, метку AirTag, наушники AirPods.

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Андрей Ставицкий
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