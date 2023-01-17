Офис президента Украины принял отставку Арестовича с поста советника

Офис президента (ОП) Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает «Украинская правда».

По словам пресс-секретаря, соответствующий указ уже подписан руководителем аппарата офиса президента Марией Витушок.

16 января стало известно, что депутаты Верховной Рады начали собирать подписи в поддержку увольнения советника офиса президента Алексея Арестовича. Причиной тому стали заявления советника, касающиеся военных действий, в частности, слова о том, что причиной разрушения многоэтажки в Днепре стала работа украинской системы ПВО.

17 января Арестович сообщил, что написал заявление об уходе с поста советника.