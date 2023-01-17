В Армении предрекли «неважность» военного присутствия России в стране

Армянский депутат Арсенян: военное присутствие России в стране не вечно

Депутат армянского парламента от правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян выразил мнение, что российское военное присутствие в стране не вечно. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российское военное присутствие в Армении является результатом цивилизационных воззрений первых лет создания государственности. При этом депутат отметил, что такое военное присутствие не будет «барьером номер один против угроз».

Кроме того, Арсенян указал на тот факт, что Армения идет на урегулирование отношений с соседями, создание платформы добрососедских отношений для обеспечения возможного дальнейшего развития. В связи с этим, российское военное присутствие как гарантия безопасности в какой-то момент «станет неважным», пояснил он.

В декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что они не выполняют свои функции, при этом отметив, что это происходит из-за действий Азербайджана.

Позднее он открестился от критики российских миротворцев и уточнил, что Ереван просто высказывает свою обеспокоенность. «Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев — например, в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны», — заявил Пашинян.