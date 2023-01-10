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12:49, 10 января 2023Бывший СССР

Пашинян открестился от критики российских миротворцев

Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван не критикует российских миротворцев

Фото: Tigran Mehrabyan / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян открестился от критики российских миротворцев и уточнил, что Ереван просто высказывает свою обеспокоенность. Главу армянского правительства цитирует ТАСС.

В ходе пресс-конференции Пашинян указал на тот факт, что Россия обращает недостаточно внимания на агрессивную риторику Азербайджана. В качестве примера он привел заявление Баку, согласно которому, Азербайджан проводят «превентивные действия», оправдывая этим свои действия.

«В условиях отсутствия реакции (России — прим. «Ленты.ру») получается, что военное присутствие России не только не гарантирует безопасность Армении, а, наоборот, создает угрозы безопасности Армении», — заявил Пашинян.

Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, был перекрыт 12 декабря. Азербайджанские экоактивисты требовали завершить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. 13 декабря в Министерстве обороны России сообщили о проведении переговоров о возобновлении работы коридора. 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не осуществляют контроль за указанной территорией.

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Варвара Кошечкина
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