В США предрекли конец карьеры Байдена после скандала с секретными бумагами

Ведущий Fox News Карлсон: хранение Байденом секретных документов — «начало конца»

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон предрек конец карьере президента США Джо Байдена в связи с найденными у него секретными документами.

«На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена», — отметил телеведущий. Карлсон подчеркнул, что невозможно предугадать, что случится в будущем, однако, по его мнению, ничего хорошего ждать не стоит. Он уточнил, что помощники Байдена все еще продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах.

При этом, вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик, они направляют документы в Министерство юстиции США, указал ведущий. «Это нехороший знак», — заключил Карлсон.

Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил о нежелании американского президента прозрачного расследования дела об обнаруженных в его доме и офисе секретных материалах. Он выразил уверенность, что администрация, минюст и нацархив скрывают от конгресса и общества информацию о секретных документах, хранившихся за пределами Белого дома.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные материалы времен его вице-президентства.