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00:20, 17 января 2023Мир

Байдена упрекнули в нежелании прозрачного расследования дела о документах

Комер заявил о нежелании Байдена прозрачного расследования дела секретных документах

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса Джеймс Комер заявил, что Джо Байден не желает прозрачного расследования дела о найденных в его доме и офисе секретных документах. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Комер убежден, что администрация, минюст и нацархив скрывают от конгресса и общества информацию о секретных документах, хранившихся за пределами Белого дома. При этом он подчеркнул, что американцы заслуживают прозрачного расследования, и задача конгресса — добиваться этого.

Ранее доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин в разговоре с «Лентой.ру» высказал мнение, что Байден сможет избежать серьезных политических последствий из-за найденных у него документов.

10 января стало известно, что в аналитическом центре президента США были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании бумаг, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов.

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Екатерина Подвигина
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