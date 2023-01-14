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18:21, 14 января 2023Мир

Названы последствия для Байдена из-за обнаружения у него секретных документов

Политолог Ярыгин предрек трудности с переизбранием Байдена из-за найденных секретных бумаг

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден сможет избежать серьезных политических последствий из-за найденных у него 20 секретных документов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин.

Последствия для Байдена

По словам политолога, инциденты, которые могли бы стоить некоторым государственным деятелям карьеры, не заканчиваются ничем серьезным для нынешнего американского лидера. В качестве примера он назвал коррупционный скандал с сыном главы государства Хантером Байденом. Обнаружение бумаг не может быть простым совпадением, считает американист.

«Сейчас не случайным образом секретные документы, связанные с Джо Байденом, появляются сначала перед ноябрьскими выборами в Конгресс, но ровным счетом ничего не произошло. Сейчас появляется второй набор документов, обнаруженный дома у Байдена. Но, вероятно, силы, которые стоят за Байденом, позволят ему отделаться наименьшими возможными издержками», — предрек Ярыгин.

Само по себе появление таких документов дважды означает, что внутри Демократической партии, и появление таких документов неслучайно. Все это выглядит как спящий компромат, который пробуждается в нужный момент

Григорий Ярыгинамериканист

Дальнейшие политические перспективы

В то же время бесследно такое происшествие тоже не может пройти, уверен политолог. Все зависит от того, какого компромисса достигнут члены Демократической партии в отношении поддержки президента. По мнению Ярыгина, большинство склоняются к тому, что необходимо исключить уход с поста в результате революции.

«С учетом того, что республиканцы контролируют Палату Представителей, инициировали расследование, и уже назначен специальный советник, то это может нанести существенный удар не по президенту Байдену, а по кандидату Байдену для выборов в 2024 году. Байден уже объявил, что в феврале объявит о своем выдвижении в качестве кандидата. Такое расследование, если оно будет проведено быстро, может стать препятствием на пути к выдвижению. Но, возвращаясь к началу, существенного ущерба имиджу Джо Байдена не будет», — заключил он.

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Ранее CBS News сообщил, что у Байдена обнаружили около 20 документов времен его вице-президентства, отмеченных как секретные. Половина из них с грифом «совершенно секретно» были найдены в аналитическом центре Penn Biden Center. Еще около десяти бумаг оказались на территории дома американского лидера в Уилмингтоне в штате Делавэр, однако ни один из них не принадлежал к категории совершенно секретных.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании документов, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов.

Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение материалов и то, как они оказались в аналитическом центре.

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Варвара Кошечкина
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