Названо количество найденных у Байдена секретных документов

CBS News: в общей сложности у президента Байдена обнаружили около 20 секретных документов

В общей сложности у президента США Джо Байдена обнаружили около 20 документов времен его вице-президентства, отмеченных как секретные. Такое количество назвал телеканал CBS News.

Уточняется, что около 10 бумаг были обнаружены в аналитическом центре Penn Biden Center, при этом среди них были совершенно секретные материалы. Как поясняет телеканал, маркировка «совершенно секретно» свидетельствует о высшей степени секретности документа, утечка которого может нанести «исключительно серьезный ущерб». Кроме того, менее 10 секретных документов нашли на территории дома американского лидера в Уилмингтоне в штате Делавэр, однако ни один из них не принадлежал к категории совершенно секретных.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Он не знал о содержании документов, об их обнаружении главе Белого дома рассказал адвокат. Вскоре помощники политика нашли и вторую партию документов.

Министр юстиции США Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение материалов и то, как они оказались в аналитическом центре.

