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12:23, 17 января 2023Наука и техника

Япония создаст ракету со сменными боеголовками

Yomiuri: Япония планирует создать ракету со сменными боеголовками

Фото: Issei Kato / Reuters

Япония планирует создать ракету со сменными боеголовками. Об этом пишет Yomiuri.

Издание сообщает, что для крылатой ракеты планируется разработать три вида сменных боеголовок. В публикации отмечается, что они будут предназначены для разведки, нанесения ударов и создания помех в работе противоракетной обороны (ПРО) противника.

Yomiuri уверяет, что перспективные ракеты планируется использовать, в частности, в случае нарушения морских границ Японии.

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Дальность ракеты, предназначенной для запуска с мобильной установки, оценивается в одну тысячу километров. Завершить работы по созданию оружия планируется в 2026 году.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему документ с намерением Токио по приобретению американских крылатых ракет Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.

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Иван Потапов
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