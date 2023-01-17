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09:40, 17 января 2023Наука и техника

Российская снайперская винтовка адаптируется под стрелка

«Ростех»: новая снайперская винтовка адаптируется под стрелка

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Новая российская снайперская винтовка, которую создает холдинг «Высокоточные комплексы», адаптируется под стрелка. Об этом со ссылкой на «Ростех» сообщает ТАСС.

«Винтовка будет обладать высокими эргономическими характеристиками за счет наличия большого количества регулировок элементов оружия, что позволит адаптировать ее под любого стрелка и его боевую экипировку. Конструкция винтовки позволит устанавливать широкую гамму средств прицеливания», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В октябре 2022 года в «Ростехе» заявили, что снайперская винтовка Драгунова (СВД), из которой стрелял президент России Владимир Путин на военном полигоне, подходит для подготовки мобилизованных благодаря своей надежности и простоте.

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что Минобороны России планирует закупать снайперскую винтовку Чукавина, которая придет на смену СВД.

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Иван Потапов
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