Danone пообещал бороться с коровьей отрыжкой

Danone пообещал снизить вызванные коровьей отрыжкой выбросы метана на 30% к 2030 году

Французская продовольственная компания Danone пообещала активнее бороться с выбросами метана, которые вызваны в том числе коровьей отрыжкой. Крупный бренд молочной продукции заявил о намерении снизить эмиссию мощного парникового газа в цепочке поставок свежего молока на 30 процентов к 2030 году, сообщается на сайте компании.

В Danone отметили, что план по борьбе с опасным парниковым газом основан на прогрессе за последние годы — с 2018-го по 2020 год бренд снизил выработку метана на 14 процентов. Для достижения поставленной цели к 2030 году компания будет внедрять и финансово поддерживать регенеративный метод производства молочной продукции на фермах — он подразумевает выращивание и выпас скота с предоставлением земле времени для восстановления после кормления животных.

Как утверждают представители Danone, они первыми из продовольственных брендов поставили перед собой цель по сокращению выбросов в соответствии с Глобальным обязательством по метану, который приняли на климатическом саммите ООН COP26 в 2021 году. По данным Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на молочное животноводство по всему миру приходится около восьми процентов общего объема антропогенных выбросов метана, а на сельскохозяйственную отрасль в целом — до 40 процентов.

Кроме того, компания объявила о партнерстве с Фондом защиты окружающей среды (Environmental Defense Fund). Совместно с этой организацией Danone будет работать над улучшением научных данных и отчетности по выбросам метана в сельском хозяйстве и продвижению новых моделей финансирования сельскохозяйственных предприятий.

Ранее на Danone подали в суд за недостаточное внимание к пластиковому загрязнению, которое также является серьезной глобальной проблемой. С иском к французской продовольственной компании выступили несколько организаций по защите окружающей среды. Активисты заявили, что принадлежащие Danone марки минеральной воды Evian и Volvic не выполнили свою обязанность сократить использование пластика.