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15:53, 17 января 2023Наука и техника

В Египте обнаружено древнее захоронение мальчика и 140 собак

«Известия»: в Египте обнаружено древнее захоронение восьмилетнего мальчика и 140 собак
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Отечественные специалисты из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИРАН) обнаружили в Египте древнее захоронение мальчика в окружении 142 собак. Находка датируется примерно I веком до нашей эры-I веком нашей эры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Госкорпорацию «Ростех».

Раскопки проводились на территории некрополя недалеко от коптского монастыря Дейр-эль-Банат. Предположительно в могиле был мальчик возрастом восьми–девяти лет. Его похоронили над телами 142 собак, большая часть из которых была щенками. Это уникальная ситуация, поскольку погребения людей и собак крайне редко встречается в эту эпоху. Но среди найденных ритуальных могил количество собак не превышало 12.

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Археологи выдвигают несколько объяснений загадочного захоронения. Все дело в том, что собаки всегда являлись особенными животными в религиозной практике древних египтян. Так, по верованиям древних египтян, боги Анубис и Упуат сопровождали погибших в загробном мире и являлись проводниками между людьми и богами. Кроме того, в позднее время псы использовались в качестве амулетов или применялись в жертвоприношениях.

Руководитель исследования считает, что собак могли собирать в окрестностях, причем подходя к этому выборочно — большую часть животных составляют еще неполовозрелые особи. Вероятно, они могли жить в неком питомнике. Причем до непосредственного захоронения они довольно долгое время лежали рядом с водой и начали разлагаться — об этом говорят следы глины, личинок жуков и мух на телах собак. Возможно, что ребенок ухаживал за собаками, которые предназначались для обрядов. Кроме того, захоронение могло быть частью ритуала «посмертного исцеления».

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Елена Апазиди
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