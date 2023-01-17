«Флип»: в 2022 году доля проданных по доверенности квартир в России стала рекордной

По итогам 2022 года доля проданных по доверенности квартир стала рекордной за всю историю наблюдений. Показатель достиг 50 процентов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные инвестиционной компании «Флип».

В 2021 году доля таких сделок составила 20 процентов, в 2020 — 15 процентов. По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», после объявления частичной мобилизации в сентябре в Москве и Подмосковье участились случаи продажи жилья по доверенности. До этого подобным образом продавались пять процентов квартир, а к концу года их доля достигла 20 процентов. Сделок по доверенности могло быть больше — в «Миэль» отметили, что некоторые собственники перед отъездом из страны составляли дарственные на квартиры родственникам, которые затем занимались продажей недвижимости.

При продаже объекта по доверенности его цена снижается минимум на 10 процентов. При этом по данным «Инком-Недвижимости», 50 процентов россиян опасаются таких сделок и отказываются от них из-за потенциальных рисков. Покупатели боятся столкнуться с мошенничеством или сделать ошибку в договоре, которую сложно исправить без собственника. К сделкам по доверенности также щепетильно относятся банки, а страховые компании являются основным инициатором отказов, есть речь идет о страховании ипотечной сделки.

В «Флип» считают, что в 2023 году доля сделок по доверенности останется на уровне 2022-го, так как в продажу выйдут объекты, собственники которых находятся не в России. В «Миэль» считают, что основная часть объектов уже выставлена на продажу или реализована, поэтому доля проданных по доверенности квартир не будет расти.

Ранее в январе сообщалось, что продажа квартиры по доверенности стала одной из основных причин отказа россиян от покупки жилья в 2022 году. В списке также оказались поиск более выгодных вариантов и рекомендации астролога.