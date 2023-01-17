Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 17 января 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил военную помощь с президентом Германии

Зеленский обсудил военную поддержку Украины с президентом Германии Штайнмайером

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в формате видеоконференции. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, в ходе разговора они со Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивать военную помощь Украине, а также дипломатический процесс реализации украинской формулы мира.

Украинский президент поблагодарил Германию за финансовую поддержку страны и отметил, что Киев ценит принятые в начале года оборонные решения Берлина.

17 января стало известно, что новым главой министерства обороны Германии стал глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония и соратник канцлера ФРГ Олафа Шольца по социал-демократической партии Борис Писториус. Его предшественница Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке 16 января.

Как сообщает издание Bloomberg, правительство Германии, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard на встрече в рамках формата «Рамштайн», запланированной на 20 января

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Apple оштрафовали в России на 1,2 миллиарда рублей
В ДНР назвали взрыв в Днепропетровске ответом Украины на потерю Соледара
Опубликовано видео речи Пригожина перед вернувшимися с СВО бывшими зеками
Врач заподозрил у Айзы Анохиной психическое отклонение после пересадки волос
Российская теннисистка сделала заявление о триколоре на матче с ее участием
Отдохнувшего в ОАЭ депутата исключили из фракции «Единой России» в заксобрании
Андрей Леонов рассказал о продолжении сериала «Папины дочки»
Создан десятиминутный метод выявления самой частой причины гипертонии
Названы самые снежные города России по итогам новогодних праздников
Россиянам раскрыли способы найти стилиста с бюджетным ценником
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.