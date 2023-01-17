Зеленский обсудил военную помощь с президентом Германии

Зеленский обсудил военную поддержку Украины с президентом Германии Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером в формате видеоконференции. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, в ходе разговора они со Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивать военную помощь Украине, а также дипломатический процесс реализации украинской формулы мира.

Украинский президент поблагодарил Германию за финансовую поддержку страны и отметил, что Киев ценит принятые в начале года оборонные решения Берлина.

17 января стало известно, что новым главой министерства обороны Германии стал глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония и соратник канцлера ФРГ Олафа Шольца по социал-демократической партии Борис Писториус. Его предшественница Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке 16 января.

Как сообщает издание Bloomberg, правительство Германии, возможно, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard на встрече в рамках формата «Рамштайн», запланированной на 20 января