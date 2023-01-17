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13:29, 17 января 2023Мир

В Германии утвердили нового министра обороны страны

Министром обороны ФРГ станет глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония и социал-демократ Борис Писториус станет новым министром обороны Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей правительства ФРГ.

6 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку предыдущего главы Минобороны Кристины Ламбрехт, которая объяснила уход с должности давлением со стороны немецких СМИ.

Ранее представители правительства сообщали, что должность главы военного ведомства Германии будет распределена согласно гендерной квоте и должна быть замещена женщиной.

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Виктория Кондратьева
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