В Германии утвердили нового министра обороны страны

Министром обороны ФРГ станет глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус

Глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония и социал-демократ Борис Писториус станет новым министром обороны Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей правительства ФРГ.

6 января сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку предыдущего главы Минобороны Кристины Ламбрехт, которая объяснила уход с должности давлением со стороны немецких СМИ.

Ранее представители правительства сообщали, что должность главы военного ведомства Германии будет распределена согласно гендерной квоте и должна быть замещена женщиной.