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05:50, 17 января 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о гололедице

Власти Москвы предупредили о гололедице до утра 17 января

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В Москве до утра 17 января ожидается гололедица, предупредил жителей российской столицы Комплекс городского хозяйства московской мэрии в Telegram.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица», — говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети, в соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы.

Власти столицы рекомендовали пешеходам быть внимательнее на улице, автомобилистам — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в периоды снегопада и гололеда лучше не находиться на улице, избегать проезжих частей и даже тротуаров. Также он назвал балконы и разрезы кровли местами образования опасной наледи.

До этого врач травматолог-ортопед Юрий Коромыслов дал совет, как избежать травмы при падении на льду. По его словам, чтобы минимизировать риски, необходимо ходить прямо со свободными руками, слегка согнув колени. Обувь на нескользкой подошве также поможет избежать опасных ситуаций.

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Марина Совина
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