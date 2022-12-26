Названы способы избежать травмы при падении на льду

Травматолог Коромыслов рекомендовал в гололед ходить прямо со слегка согнутыми коленями

Чтобы избежать травмы при падении на льду, следует ходить прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками, рассказал врач травматолог-ортопед Юрий Коромыслов, пишет «Прайм».

По его словам, падение в гололед — довольно частая причина травмирования. Чтобы минимизировать риски, необходимо ходить прямо со свободными руками, слегка согнув колени. Обувь на нескользкой подошве также поможет избежать опасных ситуаций. Кроме того, можно брать с собой лыжные палки, которые помогут удержать равновесие.

Необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, назвал способы смягчить падение эксперт. Нельзя выставлять руки вперед. Коромыслов рекомендовал приземлиться на бок и напрячь мышцы. После падения, если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно. Если боль есть, лучше позвать на помощь. Дома можно охладить ушибленное место и оставить его в покое. В случае необходимости следует принять обезболивающее. При резкой боли или отеке надо обратиться в травмпункт.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что от переломов в период гололедицы защитят отсутствие телефона в руке и удобная зимняя обувь.