Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:24, 26 декабря 2022Россия

Названы способы избежать травмы при падении на льду

Травматолог Коромыслов рекомендовал в гололед ходить прямо со слегка согнутыми коленями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Чтобы избежать травмы при падении на льду, следует ходить прямо, со слегка согнутыми коленями и свободными руками, рассказал врач травматолог-ортопед Юрий Коромыслов, пишет «Прайм».

По его словам, падение в гололед — довольно частая причина травмирования. Чтобы минимизировать риски, необходимо ходить прямо со свободными руками, слегка согнув колени. Обувь на нескользкой подошве также поможет избежать опасных ситуаций. Кроме того, можно брать с собой лыжные палки, которые помогут удержать равновесие.

Необходимо прижать подбородок к груди, сгруппироваться, назвал способы смягчить падение эксперт. Нельзя выставлять руки вперед. Коромыслов рекомендовал приземлиться на бок и напрячь мышцы. После падения, если нет острой боли, можно попытаться встать самостоятельно. Если боль есть, лучше позвать на помощь. Дома можно охладить ушибленное место и оставить его в покое. В случае необходимости следует принять обезболивающее. При резкой боли или отеке надо обратиться в травмпункт.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что от переломов в период гололедицы защитят отсутствие телефона в руке и удобная зимняя обувь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев подвел итоги 2022 года
В МИД назвали несостоятельными прогнозы о сроках завершения кризиса на Украине
Минфин пообещал выполнить все бюджетные обязательства даже под санкциями
Раскрыты подробности о покупке фабрики IKEA в Новгороде
Россиянам предсказали рост зарплат в некоторых отраслях
Москвичам рассказали о традиции украшать одну из улиц города светящимися кубками
Названы способы избежать травмы при падении на льду
В США обвинили губернатора Техаса в угрозе жизни незаконных мигрантов
В «Росатоме» рассказали о преодолении важного барьера в экспорте
Евросоюз резко увеличил поставки вина в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.