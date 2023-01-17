Отдохнувшего в ОАЭ депутата исключили из фракции «Единой России» в заксобрании

Отдохнувшего в Дубае депутата Долженко исключили из фракции ЕР в вологодском заксобрании

Фракция «Единой России» (ЕР) в Законодательном собрании Вологодской области исключила из своего состава депутата Дениса Долженко, ранее опубликовавшего в социальных сетях фото из Дубая. Об этом говорится на официальном сайте партии.

«Теперь фракция будет состоять из 23 человек. На ближайшей сессии областного парламента мы уведомим официально наших коллег-депутатов из других фракций», — рассказал секретарь вологодского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания области Андрей Луценко.

По его словам, отдохнувший в ОАЭ Долженко уже освобожден от должности координатора федерального партийного проекта «Зеленая экономика». Подобное решение Луценко назвал абсолютно правильным.

Также фракция рекомендовала Думе освободить его от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности. Луценко уточнил, что вопрос о снятии с должности зампреда будет рассмотрен 25 января.

10 января стало известно, что отдохнувшего в Дубае депутата исключили из сторонников «Единой России».

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бег в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — отметил он.

По словам депутата, он посетил Дубай во время своего официального отпуска и повез туда ребенка по рекомендации врачей.