На российской реке оторвалась льдина с рыбаками

В Ростовской области оторвалась льдина, на которой находились четыре рыбака

В Ростовской области оторвалась льдина, на которой находились четыре рыбака, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Пролетарском районе возле хутора Дальний. «Четверо мужчин из Сальска, увлекшись рыбной ловлей, не заметили, как льдину оторвало, и они оказались посреди Веселовского водохранилища», — говорится в заявлении.

О случившемся рассказали местные жители и вызвали на помощь спасателей. Рыбаки находились в 35 метрах от берега, их спасли. Никто не пострадал.

6 января похожий инцидент произошел в акватории Волги в Саратовской области — там оторвалась льдина с 13 рыбаками. В декабре 2022 года в аналогичной ситуации оказались 33 рыбака в Чувашии. В результате спасательных операций всех доставили на берег.