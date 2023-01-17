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11:01, 17 января 2023Из жизни

Изнасиловавший и убивший девочку преступник попал за решетку спустя 47 лет

В Великобритании виновный в убийстве девочки преступник попал за решетку спустя 47 лет

Фото: May James / Reuters

75-летний житель Великобритании, виновный в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девушки, попал за решетку спустя 47 лет. Об этом сообщает The Independent.

Деннис Макгрори совершил преступление в 1975 году. По версии следствия, он пришел в дом своей бывшей партнерши, но застал лишь ее 15-летнюю племянницу Жаклин Монтгомери. Когда та отказалась признаваться, куда ушла тетя, преступник изнасиловал ее. После этого он избил девочку, ударил ее ножом, а затем задушил шнуром от утюга.

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Следствие длилось 47 лет. Макгрори десятилетиями не могли арестовать из-за отсутствия прямых доказательств, что Жаклин Монтгомери убил именно он. В конце концов их удалось получить при помощи анализа пробы ДНК с тела убитой.

«Я не могу поверить в то, что мужчина мог совершить подобное сексуальное насилие над 15-летним ребенком, который не причинил ему никакого вреда», — заявил судья во время заседания. Мужчину признали виновным и приговорили к пожизненному тюремному заключению с правом на досрочное освобождение через 25 лет и 126 дней.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилой преступник, пойманный спустя 49 лет, забыл, что когда-то совершил убийство. Преступник был удивлен предъявленным ему обвинениям, утверждая, что никого не убивал.

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Алиса Удовик
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