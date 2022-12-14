Пойманный спустя 49 лет пожилой преступник забыл о совершенном убийстве

Asia One: в Индии пойманный спустя 49 лет преступник забыл о совершенном убийстве

В Индии пожилой преступник, пойманный спустя 49 лет, забыл, что когда-то совершил убийство. Об этом сообщает Asia One.

В 1973 году Ситарам Бхатане ограбил и убил 70-летнюю Мани Шуклу из индийского штата Гуджарат. С тех пор полиция пыталась его разыскать. Каждый год сотрудники правоохранительных органов приезжали к его месту жительства, чтобы узнать, известно ли кому-нибудь, где он находится, и всякий раз возвращались ни с чем.

В октябре 2022 года жители деревни, где жил преступник, сообщили, что Бхатане вернулся. Как утверждается, он путешествовал по северной Индии. У убийцы не было семьи, а зарабатывал он мелкими кражами и пением бхаджаны — лирических песен, посвященных богу.

76-летнего слабослышащего и хромающего Бхатане арестовали. Преступник был удивлен предъявленным ему обвинениям, утверждая, что никого не убивал. «Даже я с трудом могу это вспомнить, как же вы продолжаете заниматься этим 50 лет спустя?» — заявил он сотрудникам полиции.

Мужчина вспомнил дом, в котором совершил преступление, а также драку, но отказался верить в то, что убил пожилую женщину почти полвека назад. В полиции заявили, что Бхатане будет вынесен приговор, после чего он проведет остаток жизни за решеткой.

Ранее сообщалось, что 61-летнего Джозефа Джорджа Сазерленда из Канады, изнасиловавшего и убившего двух женщин, поймали спустя 39 лет. Он совершил преступления в 1983 году с разницей в четыре месяца.