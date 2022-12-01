Изнасиловавшего и убившего двух женщин преступника поймали спустя 39 лет

В Канаде поймали убившего и изнасиловавшего двух женщин в 1983 году преступника

61-летнего Джозефа Джорджа Сазерленда из канадского города Мусони, изнасиловавшего и убившего двух женщин, поймали спустя 39 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Сазерленд совершил преступления в 1983 году с разницей в четыре месяца. Жертвами преступника стали 22-летняя Эрин Гилмур, работавшая модельером, и 45-летняя Сьюзен Тайс, мать четверых детей и социальный работник.

В 2019 году образцы ДНК, взятые с двух мест происшествий, были отправлены в лабораторию в американском штате Техас. Их сопоставили с образцами, загруженными в базу компании по генетическому тестированию Family Tree DNA. Полиция составила генеалогическое древо подозреваемого и вскоре нашла Сазерленда. Следователи вручили ему ордер на проведение анализа его ДНК, результаты совпали с образцами с мест преступления. «Этого дня мы ждали почти всю жизнь. Наконец-то мы узнаем имя и лицо человека, который для всех нас был призраком», — говорит брат Гилмур.

Сазерленда арестовали в 24 ноября и обвинили в убийствах первой степени тяжести. Полиция выясняет, связан ли преступник с другими нераскрытыми делами за последние 39 лет. Сазерленд предстанет перед судом 9 декабря.

Ранее сообщалось, что в Великобритании поймали убийцу пенсионерки, который скрывался от правосудия более 20 лет. В суде мужчина полностью отрицал свою вину.

