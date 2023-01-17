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21:44, 17 января 2023Мир

В Германии прокомментировали лишение Медведчука украинского гражданства

Немецкий депутат Быстрон раскритиковал решение о лишении Медведчука гражданства Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства Виктора Медведчука, а также других оппозиционеров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оппозиционная партия «Платформа за жизнь» за год до начала специальной военной операции была «самой сильной политической силой на Украине». «Одним из главных требований партии было мирное решение конфликта на Донбассе и сотрудничество с Россией», — сказал он.

Быстрон считает, что домашний арест Медведчука, который длился несколько месяцев, нарушил действующее украинское законодательство, а также «все европейские стандарты в области прав человека». Он назвал это еще одним шагом массовых репрессий против оппозиции на Украине.

Депутат призвал правительство страны прекратить все финансовые переводы на Украину. Он завил, что «Альтернатива для Германии» требует немедленного прекращения всех переговоров о сближении Европейского союза с Киевом.

Ранее Зеленский указами лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады. Среди них оказались оппозиционные политики Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. 11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о наличии российского гражданства у Медведчука.

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Марина Совина
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