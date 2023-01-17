Новому главе Минобороны Германии сделали намек

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал министра обороны Писториуса дать Украине необходимое оружие

Новому главе Минобороны ФРГ Борису Писториусу сделали намек касательно военных поставок Украине. Об этом сообщается в материале Bloomberg со ссылкой на вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

«Я хорошо знаю Бориса Писториуса, он очень опытный политик. Он является правильным представителем немецкой армии и будет человеком, способным принимать сильные решения в короткие сроки — а это то, что необходимо», — сказал Хабек.

Он призвал дать Киеву необходимое вооружение. По его мнению, красной линией в вопросе военной помощи должно быть невступление ФРГ в третью мировую войну.

Ранее правительство Германии утвердило нового министра обороны, им стал Борис Писториус. До этого канцлер страны Олаф Шольц принял отставку предыдущей главы ведомства Кристины Ламбрехт.