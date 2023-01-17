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08:55, 17 января 2023Мир

НАТО обвинили в незаинтересованности в мирном диалоге по Украине

Global Times: НАТО отдаляет Москву и Киев от мирных переговоров поставками оружия Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Поставки НАТО вооружений Киеву уменьшают вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

«Позиция НАТО также уводит стороны все дальше и дальше от стола переговоров», — считает представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн. Он отметил, что в ближайшее время не стоит ждать деэскалации конфликта из-за стремления Североатлантического альянса продолжать передавать оружие на Украину. Хэн указал, что основными целями США, которые стоят во главе блока, является затягивание конфликта и ослабление России.

По словам сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, страны-члены НАТО наращивают интенсивность своего участия пропорционально России. Таким образом, указал он, чем больше ресурсов задействует российская армия, тем больше ресурсов получает украинская.

Оба эксперта усомнились в способности альянса на регулярной основе поставлять Киеву вооружения. Исходя из этого, на данный момент трудно предугадать результаты конфронтации Запада и Москвы, а также предсказать судьбу Украины, говорится в публикации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что о новых поставках оружия Киеву должно быть объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.

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Варвара Кузьмина
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