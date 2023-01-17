НАТО обвинили в незаинтересованности в мирном диалоге по Украине

Global Times: НАТО отдаляет Москву и Киев от мирных переговоров поставками оружия Украине

Поставки НАТО вооружений Киеву уменьшают вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

«Позиция НАТО также уводит стороны все дальше и дальше от стола переговоров», — считает представитель Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн. Он отметил, что в ближайшее время не стоит ждать деэскалации конфликта из-за стремления Североатлантического альянса продолжать передавать оружие на Украину. Хэн указал, что основными целями США, которые стоят во главе блока, является затягивание конфликта и ослабление России.

По словам сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, страны-члены НАТО наращивают интенсивность своего участия пропорционально России. Таким образом, указал он, чем больше ресурсов задействует российская армия, тем больше ресурсов получает украинская.

Оба эксперта усомнились в способности альянса на регулярной основе поставлять Киеву вооружения. Исходя из этого, на данный момент трудно предугадать результаты конфронтации Запада и Москвы, а также предсказать судьбу Украины, говорится в публикации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что о новых поставках оружия Киеву должно быть объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января.