В НАТО высказались о новых поставках оружия Киеву

Генсек НАТО Столтенберг ожидает, что о новых поставках оружия Киеву объявят 20 января

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что о новых поставках оружия Киеву будет объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января. Своим мнением он поделился в интервью газете Handelsblatt.

«Ожидаю, что мы сможем заявить о новой военной помощи», — сказал он.

Столтенберг отметил, что приветствует решение Германии и США по отправке Украине боевых машин пехоты (БМП), а также решение Франции по поставкам легких танков на Украину. «Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи», — высказался генсек НАТО.

В том же интервью Столтенберг поделился своим взглядом на дальнейшее развитие отношений России и Запада. Генсек НАТО считает, что их отношения не нормализуются, «даже если на Украине замолчат пушки».