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19:08, 15 января 2023Мир

Генсек НАТО оценил вероятность нормализации отношений Запада и России

Генсек НАТО Столтенберг исключил нормализацию отношений между Россией и Западом

Фото: Johanna Geron / Reuters

Нормализации отношений между Россией и Западом даже после урегулирования конфликта на Украине не предвидится. Так подобный сценарий оценил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Handelsblatt.

Беседуя с журналистами немецкого издания, глава Североатлантического альянса заверил, что «как раньше не будет».

«Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — утверждает он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны во главе с США готовы продолжать поставки вооружений Украине, но их запасы истощаются. «Мы наблюдаем определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран», — подчеркнул он.

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Варвара Кошечкина
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