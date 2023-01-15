Генсек НАТО оценил вероятность нормализации отношений Запада и России

Генсек НАТО Столтенберг исключил нормализацию отношений между Россией и Западом

Нормализации отношений между Россией и Западом даже после урегулирования конфликта на Украине не предвидится. Так подобный сценарий оценил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Handelsblatt.

Беседуя с журналистами немецкого издания, глава Североатлантического альянса заверил, что «как раньше не будет».

«Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — утверждает он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны во главе с США готовы продолжать поставки вооружений Украине, но их запасы истощаются. «Мы наблюдаем определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран», — подчеркнул он.