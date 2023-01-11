В Кремле заявили об истощении запасов вооружений западных стран

Песков заявил об истощении запасов вооружений западных стран

Западные страны готовы продолжать поставки вооружений Украине, но их запасы истощаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января, его слова приводит ТАСС.

«Страны коллективного Запада так называемого во главе с США подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем также определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружений и амуниции», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что несмотря на все трудности, западные страны продолжают «накачивать» Украину оружием.

Ранее в ТАСС подсчитали, что объем военной помощи Украине со стороны Запада приблизился к оборонным расходам России за прошлый год.