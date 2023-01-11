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12:13, 11 января 2023Россия

В Кремле заявили об истощении запасов вооружений западных стран

Песков заявил об истощении запасов вооружений западных стран

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Западные страны готовы продолжать поставки вооружений Украине, но их запасы истощаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января, его слова приводит ТАСС.

«Страны коллективного Запада так называемого во главе с США подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать Украину вооружениями. Вместе с тем мы наблюдаем также определенные проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружений и амуниции», — отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что несмотря на все трудности, западные страны продолжают «накачивать» Украину оружием.

Ранее в ТАСС подсчитали, что объем военной помощи Украине со стороны Запада приблизился к оборонным расходам России за прошлый год.

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Варвара Родикова
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