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13:04, 17 января 2023Бывший СССР

В Нагорный Карабах прекратили подавать газ

Власти Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа в республику

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа на территорию республики. Об этом заявил советник госминистра НКР Месроп Аракелян, передает «Интерфакс».

«Подача газа в Арцах (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха», — заявил Аракелян.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе из-за повреждения кабеля пропал интернет. Сообщается, что место повреждения находится в районе Лачинского коридора, заблокированного азербайджанскими активистами.

Лачинский коридор был перекрыт азербайджанскими экоактивистами 12 декабря. Они требуют прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в регионе, заявив, что они не выполняют свои обязанности.

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Алевтина Запольская
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