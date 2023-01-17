В Нагорный Карабах прекратили подавать газ

Власти Нагорного Карабаха обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа в республику

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинили Азербайджан в прекращении подачи газа на территорию республики. Об этом заявил советник госминистра НКР Месроп Аракелян, передает «Интерфакс».

«Подача газа в Арцах (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») прекращена. Азербайджан продолжает действия, направленные на изгнание армян Арцаха», — заявил Аракелян.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе из-за повреждения кабеля пропал интернет. Сообщается, что место повреждения находится в районе Лачинского коридора, заблокированного азербайджанскими активистами.

Лачинский коридор был перекрыт азербайджанскими экоактивистами 12 декабря. Они требуют прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал работу российских миротворцев в регионе, заявив, что они не выполняют свои обязанности.