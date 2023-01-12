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18:05, 12 января 2023Бывший СССР

В Карабахе пропал интернет

«Арменпресс»: Нагорный Карабах лишился доступа в интернет из-за повреждения кабеля

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) из-за повреждения кабеля пропал интернет, сообщили «Арменпресс» в Информационном штабе НКР.

Там утверждают, что кабель поврежден в части Лачинского коридора, заблокированного гражданами азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал последствия блокады коридора для НКР. По его словам, в Карабахе нарастает социальное напряжение, также начались веерные отключения электроэнергии. Он также призвал управленцев НКР не давать Азербайджану повода для начала боевых действий.

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Василий Мека
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