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13:06, 12 января 2023Бывший СССР

Пашинян назвал последствия блокады Лачинского коридора для Карабаха

Глава Армении Пашинян заявил о начале веерных отключений электричества в Нагорном Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора нарастает социальное напряжение, также начались веерные отключения электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит «Sputnik Армения».

«Авария произошла на контролируемой Азербайджаном территории, до сих пор не дали возможности проводить ремонтные работы ни армянской стороне, ни миротворцам. Начались веерные отключения электричества в Карабахе», — сказал Пашинян.

Он также сообщил, что в НКР не хватает продовольствия, не могут функционировать детские сады, сокращаются рабочие места.

Ранее глава армянского кабмина заявил, что управленцы Нагорного Карабаха не должны допустить ситуации, при которой их смогут обвинить в срыве диалога с Азербайджаном, между сторонами должен начаться прямой диалог.

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Василий Мека
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