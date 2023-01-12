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11:13, 12 января 2023Бывший СССР

Пашинян призвал Карабах не давать Азербайджану повод для начала боевых действий

Премьер Армении Пашинян призвал к прямому диалогу между Карабахом и Азербайджаном
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Управленцы Нагорного Карабаха не должны допустить ситуации, при которой их смогут обвинить в срыве диалога с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что между сторонами должен начаться политический диалог. Об этом сообщает РИА Новости.

«Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический разговор, и наши коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволить, чтобы кто-то их обвинил в срыве конструктивного разговора или в действиях, которые делают этот разговор невозможным», — заявил Пашинян на заседании правительства, отметив, что необходимо избегать политических заявлений, делающих ситуацию тупиковой.

По мнению Пашиняна блокирование Лачинского коридора — провокация с целью начала боевых действий. «И не следует делать шагов, желательных для авторов сценария военной эскалации», — заявил армянский премьер.

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