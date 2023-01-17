Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины

Советник ОП Зеленского Арестович напомнил о начале СВО после его предыдущего увольнения

Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предсказал последствия своего увольнения для страны, комментируя свое нынешнее заявление об отставке. Его слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

Политик напомнил, что в предыдущий раз он ушел в отставку ровно год назад, 17 января, а через полтора месяца после этого началась специальная военная операция. «Посмотрим, что будет в этот раз», — подчеркнул он.

Ранее в России прокомментировали решение политика уйти в отставку. Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Арестовича могли принудить к такому шагу.

Советник украинского лидера рассказал об увольнении и прикрепил фотографию с соответствующим заявлением. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — подытожил он.