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13:04, 17 января 2023Бывший СССР

Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины

Советник ОП Зеленского Арестович напомнил о начале СВО после его предыдущего увольнения

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предсказал последствия своего увольнения для страны, комментируя свое нынешнее заявление об отставке. Его слова передает Telegram-канал «Страна.ua».

Политик напомнил, что в предыдущий раз он ушел в отставку ровно год назад, 17 января, а через полтора месяца после этого началась специальная военная операция. «Посмотрим, что будет в этот раз», — подчеркнул он.

Ранее в России прокомментировали решение политика уйти в отставку. Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Арестовича могли принудить к такому шагу.

Советник украинского лидера рассказал об увольнении и прикрепил фотографию с соответствующим заявлением. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — подытожил он.

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Алевтина Запольская
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