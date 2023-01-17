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12:40, 17 января 2023Бывший СССР

В России отреагировали на решение Арестовича уйти в отставку

Депутат Госдумы Чепа предположил, что Арестовича могли заставить уйти в отставку

Фото: Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича могли вынудить уйти в отставку, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Видимо, пришли к выводу, что Арестович не справляется в полной мере с антироссийской пропагандой, с той ложью, которая льется, к сожалению, из его уст. У него не вышло полноценно скрывать информацию, потому и было принято решение об отстранении», — допустил Чепа.

Он добавил, что ввиду текущей риторики, наблюдаемой в Киеве, замена Арестовича на политика, способного подвести страну к началу мирных переговоров, маловероятна.

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку. Фотографию бумаги с соответствующим обращением он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — указывается в публикации на странице Арестовича.

15 января он заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.

Затем, после возмущения среди украинских политиков, Арестович объяснил свое высказывание усталостью. Вскоре он принес публичные извинения за свои слова.

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Наталия Белова
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