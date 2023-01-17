Законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы объяснили

Депутат Чепа объяснил, что ЕС не выполняет своих обязательств по договорам Совета Европы

ЕС не выполняет своих обязательств по договорам Совета Европы (СЕ), поэтому президент России Владимир Путин внес законопроект о прекращении действия подобных договоров в Государственную Думу, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент России внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

«Когда Европа не выполняет своих обязательств, помимо того, что ее действия во многом враждебны нам, нести ответственность по ряду договоров просто не представляется возможным. Поэтому Владимир Путин и внес такой законопроект в Госдуму», — заявил Чепа.

30 декабря кабинет министров России предложил российскому президенту прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы.

С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. После ее выхода из Совета Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России.