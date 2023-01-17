Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:35, 17 января 2023Россия

Законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы объяснили

Депутат Чепа объяснил, что ЕС не выполняет своих обязательств по договорам Совета Европы
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

ЕС не выполняет своих обязательств по договорам Совета Европы (СЕ), поэтому президент России Владимир Путин внес законопроект о прекращении действия подобных договоров в Государственную Думу, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент России внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

«Когда Европа не выполняет своих обязательств, помимо того, что ее действия во многом враждебны нам, нести ответственность по ряду договоров просто не представляется возможным. Поэтому Владимир Путин и внес такой законопроект в Госдуму», — заявил Чепа.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022

30 декабря кабинет министров России предложил российскому президенту прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы.

С 16 сентября 2022 года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. После ее выхода из Совета Европейский суд по правам человека заявил, что приостановил рассмотрение всех жалоб против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы
Власти приграничного с Украиной региона объяснили звуки взрыва над селом
Девушка обнаружила рисунок своего лица на платье с сайта Shein и удивилась
Анастасия Решетова рассказала об общении с сыном во время его пребывания с отцом
Назван единственный претендент на Дзюбу
В Германии признали участие в украинском конфликте
Посольство Украины направило ноту в МИД Белоруссии из-за телесюжета
Женщина похудела на 38 килограммов за семь месяцев благодаря одному изменению
Сестра Бузовой задумалась о покупке еще одного объекта в Турции
Законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.