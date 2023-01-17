Учитель случайно разослал школьникам свои откровенные фотографии

В США учитель по ошибке отправил ученикам свои непристойные фотографии

В американском штате Мэриленд учитель средней школы случайно разослал всем ученикам свои фотографии в обнаженном виде. Об этом сообщает Daily Star.

Школьники были в шоке, когда открыли письмо, полученное по электронной почте от одного из учителей, и обнаружили внутри откровенные фотографии.

Вскоре после этого директор школы Тэрин Вашингтон разослала всем сообщения, в которых подтвердила, что учитель отправил изображения по ошибке. Она попросила всех стереть непристойные снимки и не пересылать их дальше.

Директор школы заверила, что примет необходимые меры в отношении провинившегося сотрудника. Она добавила, что штатный психолог готов оказать помощь всем, кому она потребуется.

Полиция начала расследование, но вскоре прекратила его, не выдвинув никаких обвинений.

Ранее сообщалось, что преподаватель социологии из колледжа в английском городе Мансфилд, графство Ноттингемшир, случайно вывел откровенное письмо своей возлюбленной через проектор на доску во время занятия. Руководство колледжа немедленно отстранило преподавателя от занятий для проведения служебного расследования и разослало родителям и опекунам учеников письмо с извинениями.