Аналитики назвали самые востребованные профессии в 2023 году

«Известия»: самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности

Самыми востребованными в 2023 году остаются рабочие специальности, эксперты по информационной безопасности, а также специалисты, способные выстроить логистику торговли с Китаем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять-шесть процентных пунктов среди специалистов по тестированию ПО, менеджеров по продажам, курьеров и комплектовщиков», — отметили аналитики сервиса SuperJob. В то же время в медицине фокус со специалистов, работающих с больными коронавирусом, сместился на другие врачебные специализации, отметили в компании.

Кроме того, по словам главного эксперта по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Натальи Даниной, в текущем году усилится востребованность специалистов по установке, настройке и обслуживанию оборудования, а также инженерно-технических кадров для запуска новых производственных процессов и линий. Кроме того, наблюдается высокий интерес к специалистам по международной логистике. В ВНИИ труда Минтруда России подтвердили востребованность инженеров-конструкторов, проектировщиков, инженеров-программистов и технологов.

Ранее хедхантер, карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с «Лентой.ру» проанализировал текущее состояние рынка труда и перечислил наиболее актуальные сферы для профессионального развития в 2023 году.