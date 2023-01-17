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09:49, 17 января 2023Ценности

Ирина Шейк показала тело в бикини

Российская модель Ирина Шейк показала тело в черном бикини

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенным снимком с отдыха. Соответствующий кадр появился в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом фото 37-летняя знаменитость позирует на фоне моря, не показывая лицо. На ней надето бикини черного цвета, оформленное тонкими завязками на талии.

В декабре 2022 года Шейк показала тело в купальнике и рассмешила подписчиков. Манекенщица опубликовала снимок, на котором она запечатлена на пляже, повернувшись к камере спиной. Поклонники обратили внимание на ноги модели, высмеяв их из-за отсутствия носков.

Известно, что до этого знаменитость снялась в необычном образе на фоне Эйфелевой башни в Париже. Так, Шейк выложила серию кадров, на которых она предстала перед фанатами в черном плаще с поясом. Ее образ дополняли носки бренда Nike с кожаными босоножками на шпильке.

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Карина Черных
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