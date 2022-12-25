Ирина Шейк показала фигуру в бикини и рассмешила фанатов

Модель Ирина Шейк снялась в бикини на пляже и рассмешила фанатов своими ногами

Российская модель Ирина Шейк снялась в бикини и рассмешила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует на пляже, повернувшись к камере спиной. Так, манекенщица показала свою фигуру в раздельном купальнике розового цвета. Ее образ дополнили небрежно уложенные волосы.

Поклонники оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 250 тысяч лайков. «Без слез не взглянешь на твои ноги», «Ой, это же золотой пляж в Анапе», «Где носки, Ирина?», «Ты марсианин», «Что-то странное с ногами», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк поделилась снимками, на которых позирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. Она надела черный плащ, оформленный широким поясом, дополнив образ носками бренда Nike с кожаными босоножками на шпильке.