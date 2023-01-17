Евросоюз смог заместить 80 процентов российского трубопроводного газа

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС смог заместить 80 процентов российского трубопроводного газа

Евросоюз (ЕС) смог заместить 80 процентов российского трубопроводного газа, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Ее слова приводит РИА Новости.

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года. В ходе торгов 17 января цена февральского фьючерса на газ по индексу TTF впервые почти за полтора года опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров.

Цены продолжают снижение на фоне рекордных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и благоприятной погоды, позволяющей европейцам значительно экономить топливо.

Глава ЕК добавила, что основная цель антироссийских санкций — погружение российской экономики в рецессию на десятилетия.