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14:44, 17 января 2023Экономика

Евросоюз смог заместить 80 процентов российского трубопроводного газа

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС смог заместить 80 процентов российского трубопроводного газа
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Евросоюз (ЕС) смог заместить 80 процентов российского трубопроводного газа, заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Ее слова приводит РИА Новости.

Цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года. В ходе торгов 17 января цена февральского фьючерса на газ по индексу TTF впервые почти за полтора года опустилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров.

Цены продолжают снижение на фоне рекордных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и благоприятной погоды, позволяющей европейцам значительно экономить топливо.

Котировки TTF1! от TradingView

Глава ЕК добавила, что основная цель антироссийских санкций — погружение российской экономики в рецессию на десятилетия.

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Платон Щукин
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