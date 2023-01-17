Глава ЕК назвала цель антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен назвала целью санкций рецессию экономики России на десятилетия

Основная цель антироссийских санкций — погружение российской экономики в рецессию на десятилетия, завила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — пояснила она.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает десятый пакет санкций, который может содержать ограничения против ряда российских СМИ и банков. Отмечается, что Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения против ядерного сектора РФ. В свою очередь, ведущие «ястребы» ЕС намерены предложить блоку запретить больше российских «пропагандистских» СМИ и отключить больше российских банков от глобальной международной платежной системы SWIFT.