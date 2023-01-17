Режиссер Сокуров назвал безумием идею вырезать из фильмов «актеров-предателей»

Режиссер Александр Сокуров высказался о предложении вырезать из фильмов «актеров-предателей». Об этом сообщает НСН.

Кинематографист назвал эту идею безумием и признался, что ему тяжело о таком слышать. «Пусть делают что хотят, посмотрим, что получится. В советские времена тоже такое происходило, но не в таких масштабах, как предлагает депутат Сергей Соловьев. Для "мясников" работы будет много, боюсь, что даже не справятся, так много этой работы», — сказал он. Сокуров добавил, что депутаты, скорее всего, поддержат такую инициативу.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал удалять из картин цитаты и эпизоды определенных артистов. Он отметил, что надо провести голосование по этому вопросу.

«Как, в какой форме и технически как это реализовать — тут важно мнение экспертов и специалистов в этой сфере, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов», — сказал Соловьев.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала такую идею неразумной. Она отметила, что кино является коллективным творчеством, но при этом предложила изначально не звать в проекты некоторых артистов.