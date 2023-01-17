ЮАР дала России и Китаю разрешение на проведение военно-морских учений

ЮАР разрешила России и КНР провести военно-морские учения у своего побережья

Южно-Африканская Республика (ЮАР) дала России и КНР разрешение на проведение военно-морских учений у своего побережья. Об этом сообщает Fox News.

Совместные учения под названием операция «Моси» («Дым») будут проводиться в период с 17 по 26 февраля. В них будут задействованы три китайских корабля, два российских корабля и южноафриканская военно-морская платформа.

Теневой министр обороны от оппозиционной партии «Демократический альянс» раскритиковал решение правительства ЮАР. По его мнению, учения Москвы и Пекина могут создать впечатление о «предвзятости Южной Африки».

«Очевидно, что это может оттолкнуть нас от других важных торговых партнеров, от Запада. Это в интересах России», — отметил он.

Ранее в Восточно-Китайском море завершились военно-морские учения России и КНР «Морское взаимодействие-2022». Военные тренировались освобождать захваченное судно и совершенствовали совместные действия по поиску и спасению на море, провели совместное тактическое маневрирование, а также тренировки по связи. Всего совместно выполнено более 10 боевых упражнений.

От России в маневрах приняли участие флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников» и два корвета.