Двоих россиян осудят за мошенничество в отношении 98-летнего ветерана

В Архангельске будут судить двоих знакомых, обманувших 98-летнего ветерана на 21 тыс. руб.

В Архангельске суд рассмотрит дело 27-летнего местного жителя и его 25-летнего знакомого из Великого Новгорода, обманувших 98-летнего ветерана. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, 20 октября 2022 года двое россиян под предлогом срочного и неотложного проведения сантехнических работ по замене труб ввели в заблуждение пенсионерку. Они похитили у нее 21 тысячу рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Отмечается, что мужчины признали вину и возместили ущерб потерпевшей.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд утвердил сроки мужчинам, обокравшим сидевшего рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде ветерана.