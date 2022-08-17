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Мосгорсуд утвердил сроки укравшим деньги у сидевшего рядом с Путиным ветерана

Мосгорсуд утвердил сроки мужчинам, обокравшим сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Московский городской суд утвердил сроки телефонным мошенникам Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, обокравшим 96-летнего ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

26 апреля Измайловский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы Алимирзаева, а Конькова — к пяти годам. Аферистов привлекли к ответственности по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере») УК РФ.

В январе стало известно, что телефонные мошенники признали свою вину в содеянном. В ходе расследования выяснилось, что Алимирзаев и Коньков причастны еще к нескольким аналогичным преступлениям. Ущерб, причиненный аферистами трем москвичам, превышает миллион рублей.

В мае 2021 года они неоднократно звонили ветерану Пронину и представлялись как участковый и злоумышленник. В итоге один из мошенников смог убедить пенсионера, что полицейским якобы для поимки афериста необходимы деньги. Ветеран снял со своего счета сбережения и по указанию обвиняемых выбросил их в окно. Алимирзаев подобрал пакет с деньгами и скрылся, после чего отправил часть денег на электронный кошелек Конькова. Правоохранительные органы смогли задержать обоих подозреваемых по горячим следам.

Позднее президент России заявил, что те, кто совершает преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, — подонки. По его словам, рост таких преступлений значителен.

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Екатерина Власова
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