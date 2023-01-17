В России выросло число экстренных вызовов от автомобилистов

«Эра-Глонасс»: в 2022 году в 1,6 раза чаще стали поступать экстренные вызовы от водителей

В России участились экстренные вызовы от автомобилистов — в 2022 году их число выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом и составило 12,5 миллиона. Об этом сообщили в АО «Глонасс», пишет РИА Новости.

«За 2022 год в контакт-центр АО "Глонасс" поступило свыше 12,5 миллиона экстренных вывозов — на 57 процентов больше, чем в 2021 году (7,9 миллиона). За первую половину января 2023 года система уже приняла и обработала почти 500 тысяч тревожных сигналов», — сообщили в компании.

Там добавили, что за сутки в 2022 году система получала 35,7 тысячи обращений, в 2021 году — 21,6 тысячи. Подобная динамика показывает востребованность и эффективность работы системы экстренного реагирования, считают в компании.

Всего с момента начала работы компании — с 2015 года — число обращений автомобилистов достигло 30 миллионов. 200 тысяч сигналов из этого числа поступило в систему из-за автоматической активации установленных в автомобилях кнопках SOS, когда водители и пассажиры не могли самостоятельно вызвать помощь.

В России с 1 января 2023 году подорожал техосмотр автомобилей. Сильнее всего цены на ТО выросли в Орловской области (в 3 раза), а также в Омской (в 2,4 раза) и Оренбургской (в 1,9 раза) областях и в Хакасии (в 2 раза). Новые правила предусматривают постоянную возможность корректировки стоимости ТО.