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10:49, 17 января 2023Спорт

Умер советский гандболист-чемпион

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Юрий Житников

Фото: Федерация гандбола России

Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу в составе ЦСКА Юрий Житников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России (ФГР).

«На 62-м году жизни не стало линейного, мастера спорта международного класса Юрия Житникова. ФГР выражает соболезнования родным и близким Юрия Житникова», — сказано в заявлении пресс-службы организации. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.

Житников известен по выступлениям в ЦСКА, а также в составе венгерского «Веспрема» и краснодарских команд «Урожай» и СКИФ.

В 1987 году вместе с армейцами Житников выиграл Кубок кубков и чемпионат СССР, а годом позже завоевал Кубок европейских чемпионов. В составе «Веспрема» линейный также выигрывал Кубок кубков в 1992 году.

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Андрей Стрельцов
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