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07:36, 18 января 2023Экономика

Оценены потери BASF от ухода Wintershall Dea из России

Концерн BASF потерял €1,4 млрд из-за обесценения активов Wintershall Dea в России

Крупнейший в мире химический концерн BASF отчитался о чистых убытках в размере 1,4 миллиарда евро по итогам 2022 года — такие потери были связаны с обесценением активов его дочерней нефтегазовой компании Wintershall Dea в России на 7,3 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

В четвертом квартале потери Wintershall Dea от ухода из России, а также от продажи долей в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG оцениваются в 5,3 миллиарда евро.

BASF владеет 67 процентами акций Wintershall Dea. Компания сообщила о решении полностью покинуть российский рынок 17 января. Глава Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что продолжение деятельности в стране нецелесообразовно, и обвинил Россию в «экономической экспроприации совместных предприятий» из-за принятых ограничений.

Ранее президент Владимир Путин указом разрешил крупным российским компаниям не учитывать голоса недружественных акционеров. С 17 января крупные российские компании в сфере энергетики, машиностроения, торговли с иностранным участием имеют право принимать решения без учета голосов совладельцев из недружественных стран. Под действие указа попадает около 14 системообразующих совместных предприятий в стране.

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Мария Грушко
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