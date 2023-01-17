Путин разрешил крупным компаниям игнорировать недружественных акционеров

Путин разрешил крупным российским компаниям не учитывать голоса недружественных акционеров

С 17 января крупные российские компании в сфере энергетики, машиностроения, торговли с иностранным участием имеют право принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Теперь предприятия могут игнорировать голоса таких совладельцев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В документе указано, что компании должны соответствовать ряду критериев: доля недружественных акционеров составляет не более 50 процентов, объем выручки группы лиц российской организации превышает 100 миллиардов рублей за год, предшествующий решению, а российский совладелец притом находится под санкциями.

Между тем голоса недружественных совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут учитываться при определении кворума и результатов голосования. В этом случае решение принимается большинством голосов от общего числа участников, вне зависимости от положений учредительных документов и корпоративного договора.

Мера является временной, будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

Проект президентского указа был подготовлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), об этом стало известно 12 января. По оценкам организации, под действие меры попадет около 14 системообразующих совместных предприятий в стране. Однако конкретный перечень РСПП не раскрывает, но указывает, что их иностранные совладельцы поддерживают инициативу из-за отсутствия возможности участвовать в принятии корпоративных решений в российских организациях.